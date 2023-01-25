Kanal ham halini yayınlamıştı! "Annem karne hediyesi et aldı" videosundan sonra işinden olan muhabir sonunda konuştu - Son Dakika
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Kanal ham halini yayınlamıştı! "Annem karne hediyesi et aldı" videosundan sonra işinden olan muhabir sonunda konuştu

25.01.2023 16:21

"Annem karne hediyesi et aldı" başlığıyla haberleştirilen video sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Videonun yayınlandığı televizyon kanalı konuyla ilgili harekete geçip soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda görüşmeyi yapan muhabirin işine son verildi. Kanal söz konusu videonun ham halini de paylaştı. Videoda çocuğu yönlendirecek sözler söyleyen muhabir ise yaşananlardan sonra suskunluğunu bozdu. Muhabir "TV haberciliğinde tekrarlamalarını -kayıt altına almak için- yaptığımız görünüyor" dedi.

Kasap dükkanında mikrofon uzatılan küçük bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" ifadelerinin yer aldığı video haber Türkiye gündemine deyim yerindeyse bomba gibi düştü. Ekonomik bir tartışmanın fitilini ateşleyen video sosyal medyayı da adeta ikiye bölerken, kimi kullanıcılar ailenin durumunun iyi olduğunu ve röportajın maksatlı yapıldığını iddia etti.

"MUHABİR KULAĞINA FISILDADI"

Sabah gazetesine konuşan anne Nihal Güney; Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları olduğunu belirtti. O gün yaşananları anlatan Güney, "Kasap gır gır olsun diye çocuğuma et uzattı, 'Bu da senin karne hediyen olsun' dedi. Muhabir kulağına fısıldayarak çocuğuma 'Annem bana karne hediyesi et aldı' dedirtti" ifadelerini kullandı.

KANAL YÖNETİMİ GÖRÜNTÜLERİN HAM HALİNİ PAYLAŞTI

Gelen tepkiler sonrası Habertürk yönetimi haberle ilgili soruşturma başlatırken, soruşturma sonucunda ham kayıtların incelendiği ve muhabirin 'çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı' savunularak, muhabirin işine bu nedenle son verildiği duyuruldu. İnfial yaratan haberle ilgili faturanın muhabire kesilmesi de tepkilere neden olurken, kanal yönetimi videonun ham halini yayınladı.

ÇOCUK MUHABİRİN SARF ETTİĞİ SÖZLERİ KULLANIYOR

Habertürk'ün paylaştığı videoda muhabirin anneye "Karne hediyesi herhalde bugün et yemeği" dediği, anneninse "Evet" diyerek bunu onayladığı görülüyor. Görüntünün devamında muhabirin çocuğa "Bana şey der misin, annem karne hediyesi bana et aldı" dediği, çocuğunsa bu sözleri kullandığı duyuluyor.

BOYLU: TV HABERCİLİĞİNDE TEKRARLAMALARI KAYIT İÇİN YAPTIĞIMIZ GÖRÜLÜYOR

Kanal yönetiminin Türkiye'yi ayağa kaldıran habere ilişkin görüntülerin ham halini yayınlaması sonrasında görevine son verilen muhabir de sessizliğini bozdu. Fatmanur Boylu, "Teşekkür ederim paylaşım için. Her şeyin açık şekilde olduğu. Kimsenin kulağına bir şey fısıldamadığım, öncesinde konuştuklarımızı tekrar annesinin hatta kasabın duyacağı şekilde anlattığım ortada. TV haberciliğinde tekrarlamalarını -kayıt altına almak için- yaptığımız görünüyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (7)
  • suna genç: çocuğun annesi ev araba var rahat yerinde diyor hala utanmadan sıkılmadan habercilik tekrarı falan diyor Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Feyyaz Çimen: Yanlış veya doğru tartışılır elbet ama bu Türkiye'de hayat pahalılığı olmadığını göstermez gerçektende etin kilosu 200 den fazla olmuş çarşı pazarın zaten hali ortada gercekleri görün gerçekleri Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Hamster Coin, Türkiye, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanal ham halini yayınlamıştı! 'Annem karne hediyesi et aldı' videosundan sonra işinden olan muhabir sonunda konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanal ham halini yayınlamıştı! "Annem karne hediyesi et aldı" videosundan sonra işinden olan muhabir sonunda konuştu - Son Dakika
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