Kanal İnegöl'de çalışmalar başladı - Son Dakika

Kanal İnegöl'de çalışmalar başladı

09.12.2020 16:17

İnegöl Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Kanal İnegöl'de çalışmalar başladı.

İnegöl Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Kanal İnegöl'de çalışmalar başladı. 2021 yılı sonlarında tamamlanması planlanan projeyle, Bedre Su deresinin Mesudiye Mahallesi kısmındaki 850 metrelik hat yeni bir sosyal alana dönüşecek.

İnegöl Belediyesi, Başkan Alper Taban'ın seçim vaatleri arasında da yer alan vizyon projesi Kanal İnegöl için çalışmalara başladı. İhale sürecinin ardından yapım çalışmalarının startının verildiği dev projede, ilk etapta 850 metre uzunluk ve 2,5 metre yüksekliğinde istinat duvarı yapımına başlandı. Fiziki şartlar ve mevsim şartlarının uygun olmasıyla birlikte dere içerisinde taş duvar uygulamaları yapılarak ilk etabı tamamlanacak çalışmanın ikinci kısmında ise peyzaj düzenlemeleri ile rekreasyon çalışmaları tamamlanacak. Kanal İnegöl Projesinin tamamlanma süresi ise 2021 yılı sonlarında olacak.

Duvar yapımının başladığı Bursa- Ankara karayolu tarafında hummalı bir çalışma sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle alanda incelemelerde bulundu. Proje alanında ve proje görselleri üzerinde yapılan inceleme sonrası çalışma hakkında açıklama da yapıldı. Başkan Alper Taban, İnegöl için önemli olan Kanal İnegöl Projesinin başlangıcını birlikte görmek istediklerini ifade ederek; "Çok şükür çalışma burada başladı. Allah'ın izniyle şehrimiz için yeni bir cazibe noktası oluşacak burada. Tabi öncelikli olarak bu bölgeden başlamamızın sebebi; burayı biz iki etap şeklinde planladık. Diğer bölgede de bir çalışma yapmak istiyoruz ama öncelikle Mesudiye Mahallesi kısmında kalan ve kotun da daha düşük olduğu bölgeden başlamanın daha doğru olduğunu ifade etti arkadaşlarımız. Dolayısıyla bugün burada önce çevre duvarlarıyla sürece başladık" dedi.

Projenin yapımının yaklaşık 1 yıl süreceğini ifade eden Başkan Taban, "Bu 1 yıl içerisinde de kademe kademe işler planlandığı gibi yerine getirilecek. Örneğin dere içerisinde su rejiminin en düşük olduğu aylarda dere kanalları ve yatakları yapılacak. Derenin de inşallah toprak olarak suyu emmesi adına orta kısmında toprak zemin bırakılacak. Orada suyun toprakla buluşarak akmasını da arzu ediyoruz. Bu şekilde ekolojik anlamdaki yaşama da insan eliyle zarar vermeden, doğru bir iş yapabilmek adına arkadaşlarımız planlamalarını yaptılar. Derenin etrafında da yine vatandaşlarımızın istifade edebileceği, bizim rekreasyon ya da donatı alanları olarak ifade ettiğimiz alanlar oluşacak. İçerisinde spor yapabilme imkanlar, yürüyüş yapabilme, bisiklet yollarımız gibi ya da işte kamelyalarımızda vatandaşlarımızın oturup dinlenebildiği, içerisinde güvenli spor yapılarının bulunduğu alanlar oluşacak" açıklamalarında bulundu.

Başkan Taban, projenin şehrimizde ilk dere ıslahı olması yönüyle önemsediklerini de kaydetti. Taban, "Şehrimizde aslında elimizde bulunan bir kaynağın üzerinde olduğumuzu fark edeceğiz. İnşallah bitirmek nasip olur. Arkadaşlarımız başladılar sürece. İnşallah arkasını da getireceğiz. İkinci etapla ilgili de arkadaşlarımıza çalışmaları yönünde bilgi verdik. Bu çalışmalar da sürdürülecek. Onları da ihale aşamasına getirebilmek adına mücadelemizi veriyor olacağız" dedi.

Projenin Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hayata geçirildiğini de belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Taban, "Ben burada Alinur Aktaş Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Biz projeyi götürdüğümüzde kendisi de bize destek vereceğini söyledi. Projenin yüzde 35'lik kısmına destek vereceklerini ifade etti. Şehrimizde yapılacak her türlü güzelliğe Başkanımız zaten ortak oluyor. İnşallah hep birlikte el birliği ile İnegöl'e güzel bir eser kazandırmış olacağız.

(Seyfettin Aras/İHA)

Kanal İnegöl'de çalışmalar başladı

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Mesudiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanal İnegöl'de çalışmalar başladı - Son Dakika


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