Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanal İstanbul'a 'Hayır' demek için insan zinciri oluşturuldu - Son Dakika

Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu

6 saat önce

Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri, Kanal İstanbul Projesi'ne "Hayır" demek için insan zinciri oluşturdu.

Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri, Kanal İstanbul Projesi'ne "Hayır" demek için insan zinciri oluşturdu.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, grup üyeleri ve ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu, Avcılar Paşaeli Piknik Alanı girişinde bir araya gelerek, "Kanala Değil Depreme Bütçe" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Halisçelik, Kanal İstanbul'un nihai ÇED raporundan sonra birçok vatandaşın buna itiraz ettiğini söyledi.

Kanal İstanbul'a ihtiyaç olmadığını savunan Halisçelik, "Kanal Projesi yerin jeodinamik kuvvetleriyle doğal olarak oluşmuş bir Boğaz'ımız olmasaydı, bir ihtiyaç olabilirdi. Tıpkı Panama, Süveyş ve Korint Boğazı gibi. Ancak doğal bir Boğaz'ımız bulunmaktadır ve kanal projesi daha uzun, daha dar ve daha sığ olduğu için gemi seyahatleri açısından da daha tehlikelidir. Yani ortada geçişleri kazasız, belasız atlatacağımız bir proje yoktur." dedi.

Projeden para kazanılacağını iddia edenlerin yanıldığını dile getiren Halisçelik, hem Montrö Boğazlar Sözleşmesi hem de uluslararası denizcilik hukukunun koyduğu kuralların gayet açık ve net olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından insan zinciri oluşturan grup üyeleri el ele tutuşarak ve taşıdıkları pankart ve dövizlerle yaklaşık yarım saat göl etrafında yürüdükten sonra dağıldı.

Kanal İstanbul'a Hayır demek için insan zinciri oluşturuldu

Kent Konseyi, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı
İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde

Son Dakika Haberleri
23:48 Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret - Son Dakika
23:45 Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı - Son Dakika
23:45 55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu (2) - Son Dakika
23:44 Bursa'da silahla market soyan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
23:44 Denizli'de tartıştığı hasmını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
23:00 Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 23:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]