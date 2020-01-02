Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz süresi sona erdi - Son Dakika

Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'na itiraz süresi sona erdi.

İtiraz süresinin mesai bitiminde sona ermesinin ardından, projeye karşı olduğunu belirten bir grup, Beşiktaş'taki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı

Projenin durdurulması isteyen gruptakiler, İstanbul'un su kaynaklarının projeyle olumsuz etkileneceğini öne sürdü.

Gruptakiler, polisin güvenlik önlemi aldığı açıklamanın ardından bölgeden ayrıldı.

Kanal İstanbul Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'na yönelik 10 gün boyunca vatandaşların olumlu ya da olumsuz görüşleri alındı.

ÇED Raporu, toplanan görüşlerle beraber 5 iş günü içerisinde onaya sunulacak.