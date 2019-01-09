Kanal İstanbul, Dünyanın İlk Enerji Kanalı Olabilir

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olarak kabul edilen Kanal İstanbul
projesi için geri sayım devam ediyor. Enerji uzmanlarına göre kanal dünyanın ilk Enerji Kanalı olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'çılgın proje' olarak kamuoyuyla paylaştığı Kanal İstanbul projesi için çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli işlerinden biri olarak kabul edilen projenin yenilenebilir enerji açısından da Türkiye
'ye çağ atlatabileceği ortaya çıktı.
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Kanal İstanbul projesini 'enerji kanalı' haline getirmenin mümkün olduğunun altını çizerek, kanalın etrafında yapılacak enerji tarımı ve kurulacak rüzgar türbinleri ile güneş çiftlikleri, içine döşenecek nehir türbinleri sayesinde hem çok değerli bir enerji üretimi yapılabileceğine hem de dünyanın ilgi odağı haline geleceğine dikkati çekti.
Kanal projesinin etrafında enerji üretimi için hazırlanacak fizibilite çalışmalarının büyük ölçüde olumlu çıkmasına kesin gözüyle baktığını anlatan Kumbaroğlu, "Kanalın içinden su akacak da rüzgar esmeyecek mi? Bu kanal güneş almayacak mı? Böyle bir şey mümkün değil. Orada hem rüzgar esecek hem de güneş olacak. Akan suyu da, esen rüzgarı da, gelen güneşi de ülke çıkarları için enerjiye çevirip ekonomiye katkı sağlamak mümkün. Bu büyük potansiyeli boşa harcamayalım, Dünya'nın ilk Enerji Kanalı'nı yapalım" ifadesini kullandı.
Kanalın açılmasına yönelik çalışmalarda bölgede ciddi bir kamulaştırma olacağını anlatan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:
"Bu kamulaştırmanın ardından kanalın etrafında ne görmek isteyeceğimize karar vermemiz lazım. Kanal bittikten sonra oraya ağaç mı dikeceğiz, bina mı dikeceğiz yoksa en doğrusunu yapıp rüzgar türbinleri, güneş panelleri, enerji bitkileri mi dikeceğiz? Kaldı ki böylesine büyük bir kanalda suyun akışından da enerji üretmek mümkün. Kanal İstanbul projesi nereden bakarsanız bakın aynı zamanda potansiyeli çok yüksek bir enerji projesi."
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