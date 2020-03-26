Son Dakika › Ekonomi › Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Dursunköy Köprülerinin Rekonstrüksiyon İhalesi - Son Dakika Ekonomi
Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Dursunköy Köprülerinin Rekonstrüksiyon İhalesi
12 dakika önce
Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.
Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.
Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:50 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?