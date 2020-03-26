Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Dursunköy Köprülerinin Rekonstrüksiyon İhalesi - Son Dakika

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Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Dursunköy Köprülerinin Rekonstrüksiyon İhalesi
6 saat önce
Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.
Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.
Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:59 Kaynak: AA
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