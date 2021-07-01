Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta

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Kanal İstanbul için gümüş para basıldı! Kişi başı bir adet alınabiliyor, işte fiyatı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul hatıra parası bastı. Gümüş olarak hazırlanan hatıra parası 300 liradan satışa çıkarıldı.

KİŞİ BAŞI BİR ADET ALINABİLECEK

Hatıra parası, satışa çıktığı günden itibaren bir ay boyunca, aynı kişiye tek seferde yapılacak satış miktarı bir adet ile sınırlandırıldı.

DARPHANE MAĞAZASINDA SATILACAK

Söz konusu para iki yıl süreyle Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında meraklılarına sunulacak.

Söz konusu paradan görüntüler;