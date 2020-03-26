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Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı, 5 firma katıldı
7 saat önce
Türkiye'de sert tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesinin etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi
Türkiye'de sert tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesinin etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:17
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