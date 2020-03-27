Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı: Projenin yapılacağı güzergahtaki köylüler ne düşünüyor?

Kanal İstanbul projesi için ilk ihale yapıldı. Projenin etki alanında bulunan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin taşınarak yeni bir yerde yeniden inşası için 5 firma teklif verdi.



Hazırlanan teknik şartnamede, işin amacı "Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki Dursunköy köprülerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması için sağlam bölümlerinin sökülerek taşınması, eksik bölümlerinin tamamlanması ilkesine dayalı projelerinin hazırlanması" olarak açıklandı.