Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacak - Son Dakika

Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacak

14.05.2021 13:32

İlk kazmanın haziranda vurulacağı duyurulan Kanal İstanbul güzergahında yapılması planlanan altı köprüden ilkinin temeli de yine önümüzdeki ay sonunda atılacak.

İlk kazmanın haziranda vurulacağı duyurulan Kanal İstanbul güzergahında yapılması planlanan altı köprüden ilkinin temeli de yine önümüzdeki ay sonunda atılacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü planlandı. Köprülerin maliyetleri ise yaklaşık 6 milyar dolar olarak hesaplandı. Ayrıca, köprülerden ikisinden demiryolu geçirilmesi düşünülüyor. Bazı köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Öte yandan, Kanal İstanbul Projesini yürütmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacak. TOKİ, Emlak Konut, Karayolları, Demiryolları, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlükleri başkanlığın paydaşları olacak. Projeye ilişkin çalışmalarda paydaşlar, iş birliğine gidecek.

Ulaşıma ilişkin çalışmalar yürütülürken, altyapıya ilişkin adımlar da atılacak. Bu adımlardan biri, önemi giderek artan suya ilişkin olacak. Kanal İstanbul projesinden kaynaklı kaybedilecek su miktarı 32,7 milyon metreküp olarak hesaplanırken, İstanbul'a yıllık toplam 1,8 milyar metreküp su sağlayacak olan Melen projesi ile Sazlıdere'de kaybedilen suyun çok daha fazlası Melen'den aktarılacak. Proje kapsamında yapılacak Balaban Barajı'nın devreye girmesiyle de farklı alternatif su kaynakları, bölgeye ulaştırılacak. Böylece, proje kapsamında yapılacak yeni iki baraj ile İstanbul'un su kapasitesi de artacak.

(İHA)

Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacak
Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacak
Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacak
Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacak

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kurulacak - Son Dakika


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