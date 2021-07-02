Üye Girişi
Kanal İstanbul ile ilgili 14 bin sayfa teknik analiz bulunuyor - Son Dakika

Kanal İstanbul ile ilgili 14 bin sayfa teknik analiz bulunuyor

02.07.2021 15:56
Kanal İstanbul ile ilgili 14 bin sayfa teknik analiz bulunuyor, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Kanal İstanbul ile ilgili bugüne kadar üzerinde çalışmadıkları veya akıllarına gelmeyen hiçbir soruyla karşılaşmadıklarını belirterek, "Kanal İstanbul ile ilgili 14 bin sayfa teknik analiz bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Kanal İstanbul ile ilgili bugüne kadar üzerinde çalışmadıkları veya akıllarına gelmeyen hiçbir soruyla karşılaşmadıklarını belirterek, "Kanal İstanbul ile ilgili 14 bin sayfa teknik analiz bulunuyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul'da hibrit olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen Kanal İstanbul oturumunda konuşan Eyigün, Türkiye'nin jeopolitik konumunun öneminden bahsederek, dünyanın merkez noktalarından olduklarını söyledi.

Dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz ticaretiyle yapıldığını dile getiren Eyigün, Karadeniz'deki limanların da ciddi bir yük, petrol ve konteyner taşımacılığına ev sahipliği yaptığını anlattı.

Eyigün, Türkiye'nin sahip olduğu boğazlarda, Süveyş Kanalı'nda, Ege'de, Hint Okyanusu'nda, İspanya ve İngiltere'de deniz ticaretinde yaşanan yoğunluktan bahsederek, ülkenin ciddi ve yoğun bir arterde bulunduğunu bildirdi.

Son 10 yıla bakıldığında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısının azaldığına değinen Eyigün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gemiler azalıyor, siz kanalı neden yapıyorsunuz?... Burada bir yanılgı var. Son 10 yıla baktığımızda küçük gemilerin sayısı yüzde azalıyor ancak 150 metreden daha büyük gemi sayısı artıyor. Tehlikeli madde yükünün yüzde 22 arttığını söyleyebiliriz. Toplam yük yüzde 8 arttı. Küçük ve nispeten zararsız, daha kolay yönetebildiğimiz gemilerin sayısı azalırken, boğazda aleyhimize olan yani büyük ve tehlikeli olan gemi sayısı artıyor. Dünya çünkü buna gidiyor. Dünya daha büyük gemi kullanmaya çalışıyor. Peki nereye kadar gidecek? Elbette sınırsız büyümeyecek ancak belli ki dünya ticareti geliştikçe, değiştikçe ve arttıkça büyük gemiler kullanılacak. Dolayısıyla boğaz tıkanma noktasına gelmeden, her gün yeni bir risk ve kaza yaşamadan, projeksiyonumuzu yapmalıyız."

"Günlük deniz yolunu kullanan 500 bin kişi tehlikede"

Yalçın Eyigün, şu anda boğazdan geçen gemi trafiğinin 43 bin olduğunu, bu rakamın ilerleyen yıllarda artmasının beklendiğini belirterek, "43 bin olarak kalsa bile boğazdan daha yönetilebilir olması için 25 bin geminin geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

Boğazda yaşanan ve zaman zaman kamuoyuna dahi yansımayan gemi kazalarından bahseden Eyigün, bu riskli yolu rahatlatmak amacıyla Kanal İstanbul'un yapıldığını söyledi.

Eyigün, son yılları taradıklarında gemilerin ortalama 14 saat beklediğini, bu sürenin gemiler büyüdükçe beklemelerin 34-35 saatlere kadar çıktığını kaydederek, bu beklemelerin gemicilere maddi, Türkiye'ye de atık ve benzeri konularda kayıp olarak geri döndüğünü anlattı.

İstanbul'daki 50'den fazla iskelede günde 500 bin insanın deniz yolunu kullandığını aktaran Eyigün, boğazda yaşanabilecek kazalar nedeniyle 500 bin kişinin tehlikede olduğunu vurguladı.

"Aklımıza gelmeyen bir soru yok, 14 bin sayfa teknik analizimiz var""

Eyigün, İnsanın olduğu her yerde hata da olabileceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"LPG petrol taşıyan bir geminin kaptanının ya da mekanik aksamının hata ihtimalini niye biz tolere edelim? Bu riski almamalıyız. Boğazın bir sürü riskleri var. Çok daha fazla yük taşınıyor, bekleme süreleri arttı. Meteoroloji çoğu kez boğazda kapanmalara sebep oluyor. Atıklar başka bir riskimiz. Kanal İstanbul, bu çerçevede geliştirilmiş bir nefes alma projesi. Şehrimiz nefes alsın, boğazımız bizim olsun, uluslararası ticaret daha rahatlasın, biz Karadeniz'in ticaret gölü haline geldiği şu ortamda İstanbul Boğazını ticaretin dar boğazı haline getirip de ticareti de kaçırmayalım."

Eyigün, Kanal İstanbul projesi kapsamında zeminden depreme, hidrodinamikten su kalitesine, bitki florasından su kaynaklarına kadar tüm detayları çalıştıklarını kaydederek, "Böyle büyük bir projeyle ilgili insanın aklına çok farklı sorular gelecektir. Bugüne kadar hiç bizim çalışmadığımız bir soruya rastlamadım. Aklımıza gelmeyen ya da çalışmadığımız herhangi bir soru yok. 14 bin sayfa teknik analizimiz var." ifadelerini kullandı.

Su kaynaklarını maksimum şekilde koruyacaklarını, geçimsizlik perdeleri yapacaklarını dile getiren Eyigün, yeraltı suyunun da korunacağını, bunların projeye işlendiğini söyledi.

Kanal İstanbul için ormanlardan kaçan güzergahı tercih ettiklerini, gerekli etütleri yaptıklarını, 17 bin metre sondaj çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Eyigün, 250 noktada zeminin tomografisini çektiklerini, modelleme ve laboratuvar deneyleri yaptıklarını, halen 91 noktada arazi ölçüm istasyonlarının bulunduğunu anlattı.

Eyigün, bu ölçüm istasyonlarının sürekli yer altı ve yüzey suyunu, havayı, rüzgarı takip ettiğini, 5 yıldır bulunan bu istasyonların kanal ömrü boyunca takiplere devam edeceğini bildirdi.

Kazı çalışmalarından çıkan hafriyatın boşa harcanmayacağını ve yeşil alanlar oluşturulacağını dile getiren Eyigün, "Karadeniz'de ulaşılabilecek belki rüzgar enerjisinden faydalanabileceğimiz 55 milyon metrekarelik bir alan oluşturma projesi ile lojistik bir limanla ticaretimizi geliştirecek projeler var." ifadesini kullandı.

Karadeniz, İstanbul, Türkiye, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kanal İstanbul ile ilgili 14 bin sayfa teknik analiz bulunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı 16:38 Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim 16:12 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak 16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 15:18 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları

Son Dakika Haberleri
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı         
16:35
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı         
15:42
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok         
15:32
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 16:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanal İstanbul ile ilgili 14 bin sayfa teknik analiz bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement