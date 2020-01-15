"Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir' - Son Dakika

"Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir. Kanal İstanbul projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi programına katıldı. ATO Congresium'da düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Kanal İstanbul projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla hayata geçireceklerini belirterek, "Kanal İstanbul projemizde akıllı şehir örneklerinden birini kanalımızın iki etrafında kuracağız ve nüfusu 500 bini geçmeyecek bu yeni şehrimizi akıllı mahalle, akıllı şehir ve yatay mimari anlayışıyla yapacağız. Kanal İstanbul tamamlandığında akıllı binalarıyla, yenilikçi çevre ve altyapı sistemleriyle, ulaşım teknolojileriyle dünyada uygulanan şehir, ürün ve hizmetlerinin tamamının aynı anda aynı şehirde uygulandığı ilk proje olacak. Kanal İstanbul projesi doğal kaynaklarımızın, su kaynaklarımızın, vatandaşımızın, İstanbul Boğazımızın korunduğu, deprem ve her türlü afet testinden geçmiş, ekolojik koridorların, millet bahçelerinin, yeşil alanların ve sosyal donatılarıyla çevre hassasiyetlerimizin tüm unsurlarını içinde bulundurduğu örnek bir medeniyet projesidir. Tüm bu özellikleriyle Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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