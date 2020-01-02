Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporuna itiraz süresi doldu: Şimdi ne olacak? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporuna itiraz süresi doldu: Şimdi ne olacak? - Son Dakika Dünya

Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporuna itiraz süresi doldu: Şimdi ne olacak?

6 saat önce

Kanal İstanbul için vatandaşlar tarafından yapılan ve 25 Aralık'ta başlayan itiraz süreci bugün itibariyle sona erdi. Peki 10 gündür yapılan itirazların hukuki ve uygulama anlamında nasıl bir izdüşümü olacak? euronews Türkçe olarak uzmanlarına sorduk.

Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporuna itiraz süresi doldu: Şimdi ne olacak?, System.String[]

Kanal İstanbul'un Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne vatandaşlar tarafından yapılan ve 25 Aralık'ta başlayan itiraz süreci bugün (2 Ocak) itibariyle sona erdi.


10 günde 100 binden fazla dilekçe İstanbul'daki Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne teslim edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar
Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı

Son Dakika Haberleri
01:44 İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika Haber
01:20 Malatya'da gasp etmek istedikleri şahsı bıçakla yaraladılar - Son Dakika Haber
00:43 Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim - Son Dakika Haber
00:39 Beyaz Saray: Trump telefon görüşmesinde Erdoğan'ı Libya'ya müdahale konusunda uyardı - Son Dakika Haber
00:35 Karaman'da 79 koyunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
00:26 Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 03:51:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporuna itiraz süresi doldu: Şimdi ne olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]