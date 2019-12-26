Kanal İstanbul: Maliyet 3 katına çıkabilir, finansman ve sigortacılık boyutları da tartışılmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanal İstanbul: Maliyet 3 katına çıkabilir, finansman ve sigortacılık boyutları da tartışılmalı - Son Dakika Dünya

Kanal İstanbul: Maliyet 3 katına çıkabilir, finansman ve sigortacılık boyutları da tartışılmalı

6 saat önce

euronews Türkçe’nin bu konuda görüşüne başvurduğu uzmanlar projenin finansmanı ve sigortalaması konusundaki bazı spesifik risklere dikkat çekiyor.

Kanal İstanbul: Maliyet 3 katına çıkabilir, finansman ve sigortacılık boyutları da tartışılmalı, System.String[]

2011 yılından beri konuşulsa da son günlerde Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan Kanal İstanbul projesi, çevre ve imar boyutlarının yanı sıra finansman ve sigortalama açısından da birçok soru işaretini ve endişeyi beraberinde getiriyor.


euronews Türkçe'nin bu konuda görüşüne başvurduğu uzmanlar ise projenin finansmanı ve sigortalaması konusundaki bazı spesifik risklere dikkat çekiyor.

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Euronews, İstanbul, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:12 
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