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Kanal İstanbul: Maliyet 3 katına çıkabilir, finansman ve sigortacılık boyutları da tartışılmalı
6 saat önce
euronews Türkçe’nin bu konuda görüşüne başvurduğu uzmanlar projenin finansmanı ve sigortalaması konusundaki bazı spesifik risklere dikkat çekiyor.
2011 yılından beri konuşulsa da son günlerde Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan Kanal İstanbul projesi, çevre ve imar boyutlarının yanı sıra finansman ve sigortalama açısından da birçok soru işaretini ve endişeyi beraberinde getiriyor.
euronews Türkçe'nin bu konuda görüşüne başvurduğu uzmanlar ise projenin finansmanı ve sigortalaması konusundaki bazı spesifik risklere dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:12
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