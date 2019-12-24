Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor? - Son Dakika Dünya

Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor?

6 saat önce

İstanbullular Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği Kanal İstanbul projesi ile ilgili düşüncelerine euronews’e anlattı

Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor?, System.String[]

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dahil) projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir."

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Çevresel Etki Değerlendirme, Euronews, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:39 
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