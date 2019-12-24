Son Dakika › Dünya › Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor? - Son Dakika Dünya
Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor?
6 saat önce
İstanbullular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi ile ilgili düşüncelerine euronews'e anlattıView on euronews.
İstanbullular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi ile ilgili düşüncelerine euronews'e anlattıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:54
Son Dakika Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar