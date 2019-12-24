Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor? - Son Dakika Dünya

Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor?

6 saat önce

İstanbullular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi ile ilgili düşüncelerine euronews'e anlattıView on euronews.

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İstanbullular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi ile ilgili düşüncelerine euronews'e anlattıView on euronews

Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor?

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:54 
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