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Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar - Son Dakika

Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar

26.06.2021 11:58

Kanal İstanbul Projesi kamuoyunu ikiye bölmüş durumda. Projeye karşı çıkan bir grup, bugün temel atma töreninin yapılacağı şantiye alanının karşısına "Ya Kanal Ya İstanbul" yazılı pankart astı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek köprünün temeli atılıyor. Böylece Kanal İstanbul için ilk kazma vurulacak ve böylece dev projede ilk somut adım atılmış olacak.

KAMUOYU İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Kanal İstanbul için kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım hükümetin projesini desteklerken bir kısım ise şiddetle karşı çıkıyor. Muhalefet ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de (İBB)projeye karşı çıkıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, atılacak temelle ilgili çok önceden planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arasındaki bağlantı yolu kapsamındaki köprüden ibaret olduğunu belirterek, "mış gibi yapılmaya, illüzyon yaratılmaya çalışıyor" demişti.

"YA KANAL YA İSTANBUL" PANKARTI ASTILAR

Kendilerine "Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu" ismini veren bir grupta projeye şiddetle karşı çıkıyor. Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, bugün temelin atılacağı bölgeye "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astı. Pankartın asıldığı ana ilişkin görüntüler, sosyal medyada; "Ne beton kanal ne su havzasına otoyol köprüsü! Sana kanal yaptırmayacağız 12. Cumhurbaşkanı" notu ile paylaşıldı.

Kanal İstanbul temel atma alanına 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı astılar

YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI

Öte yandan, Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu yarın 14.00'de Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluşarak temelin atılacağı noktaya yürüyecek. Yapılan çağrıda "26 Haziran'da İstanbul'u seçen herkesi 14.00'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'na çağırıyoruz" denildi.

Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! Ya Kanal Ya İstanbul pankartı astılar

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Son Dakika Ekonomi Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı astılar - Son Dakika Ekonomi


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