"Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir' - Son Dakika

"Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir"

6 saat önce

Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir.

Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir. Montrö ayrıdır, Kanal İstanbul ayrıdır. Sonuçta biz kendi projemizi yapıyoruz, kendi kararlarımızı da alıp süreci işleteceğiz."

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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