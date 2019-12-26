"Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir" - Son Dakika
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"Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir"
6 saat önce
Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir.
Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir. Montrö ayrıdır, Kanal İstanbul ayrıdır. Sonuçta biz kendi projemizi yapıyoruz, kendi kararlarımızı da alıp süreci işleteceğiz."
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26.12.2019 23:43:53. #1.11#
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