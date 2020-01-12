Kanal İstanbul projesine karşı çıkan yüzlerce kişi insan zinciri oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanal İstanbul projesine karşı çıkan yüzlerce kişi insan zinciri oluşturdu - Son Dakika Dünya

Kanal İstanbul projesine karşı çıkan yüzlerce kişi insan zinciri oluşturdu

6 saat önce

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen proje karşıtları Küçükçekmece Gölü etrafında kilometrelerce uzunluğunda insan zinciri oluşturdu.

Kanal İstanbul projesine karşı çıkan yüzlerce kişi insan zinciri oluşturdu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıkan yüzlerce kişi Küçükçekmece Gölü kenarında bir araya gelerek insan zinciri oluşturdu.


Çevre ve imar boyutlarının yanı sıra finansmanı nedeniyle de tartışma yaratan Kanal İstanbul projesine itirazlar sürüyor. Projeye karşı yaklaşık 120'den fazla kurum ve bireyin bir araya gelerek oluşturduğu ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu ve Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme çok sayıda kişi katıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece Gölü, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:52 
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