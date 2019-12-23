Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu kabul edildi - Son Dakika

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu kabul edildi

6 saat önce

Kanal İstanbul Projesinin, son şekli verilen ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunup kabul edildi.

Kanal İstanbul Projesinin, son şekli verilen ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunup kabul edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kanal İstanbul'un ÇED raporunun incelemesi, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından tamamlandı.

ÇED Raporu'nun son halini değerlendiren İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, raporu yeterli bulup kabul etti. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarla halktan gelen görüşler ışığında Bakanlık, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilecek.

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu kabul edildi

Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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