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Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu uygun bulunarak kabul edildi
6 saat önce
Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi
Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi
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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:05
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