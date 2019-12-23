Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu uygun bulunarak kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu uygun bulunarak kabul edildi - Son Dakika Dünya

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu uygun bulunarak kabul edildi

6 saat önce

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu uygun bulunarak kabul edildi, System.String[]

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi


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Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:05 
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