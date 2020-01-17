Son Dakika › Güncel › Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv - Son Dakika
Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv
6 saat önce
2 arşiv.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
KANAL İSTANBUL PROJESİNİN GEÇECEĞİ BELİRTİLEN GÜZERGAHIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ - 2 arşiv
Son Dakika Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum