Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv - Son Dakika

Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv

6 saat önce

2 arşiv.

KANAL İSTANBUL PROJESİNİN GEÇECEĞİ BELİRTİLEN GÜZERGAHIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ - 2 arşiv

Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
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