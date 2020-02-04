Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv - Son Dakika

Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv

6 saat önce

2 arşiv.

KANAL İSTANBUL PROJESİNİN GEÇECEĞİ BELİRTİLEN GÜZERGAHIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ - 2 arşiv

Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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