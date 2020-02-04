Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv - Son Dakika

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Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - 2 arşiv
6 saat önce
2 arşiv.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
KANAL İSTANBUL PROJESİNİN GEÇECEĞİ BELİRTİLEN GÜZERGAHIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ - 2 arşiv
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