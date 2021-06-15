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KANAL İSTANBUL ŞANTİYESİNDE KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA - 1 - Son Dakika

KANAL İSTANBUL ŞANTİYESİNDE KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA - 1

15.06.2021 16:06

KANAL İstanbul'da ilk köprünün temelinin atılacağı alanda açıklama yapan Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, "Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerini ve pandemi koşullarını da dikkate alarak çalışmalarımız giderek artarak devam edecektir.

KANAL İstanbul'da ilk köprünün temelinin atılacağı alanda açıklama yapan Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, "Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerini ve pandemi koşullarını da dikkate alarak çalışmalarımız giderek artarak devam edecektir. Bunu 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmayla ilgili hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün, 26 Haziran'da temeli atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Temel atılacak bölgedeki çalışmalar, havadan görüntülendi. Çalışmalar hakkındaki son durumu ve köprünün özelliklerini Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, yerinde anlattı.

"ÇALIŞMALAR 29 MAYIS TARİHİNDE BAŞLADI, TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bildiğiniz gibi ülkemizin hemen hemen her noktasında büyük projelerde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu projelerimizden yapım çalışmalarını bitirdiklerimizi vatandaşımızın hizmetine açarken, bunlara her gün yeni büyük projeler eklenmektedir. Bugün de yine bakanlığımız tarafından yürütülen Başakşehir- Kayaşehir- Bahçeşehir Yolu Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Şantiyesinde bulunmaktayız. Bu köprü de çalışmalarımız 29 Mayıs tarihinde başlamış olup hem batı hem doğu pilonunda çalışmalarımız giderek hızlanarak artmaktadır. Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerini ve pandemi koşullarını da dikkate alarak çalışmalarımız giderek artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"2 YIL GİBİ KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLAYIP HİZMETE AÇMIŞ OLACAĞIZ"

3 yıl olarak düşünülen projeyi 2 yılda tamamlayacaklarını söyleyen Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak, "Köprümüzün kısaca teknik bilgilerine değinecek olursak, köprümüz gergin eğik askı yapılacak bir köprü olup, orta açıklığı 2 kule arası açıklığımız 440 metre, yan açıklıklarıyla beraber Gergin Eğik Askılı Köprümüzün uzunluğu 860 metre, yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam açıklığımız 1618 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün yapım süresi üç yıl olarak düşünülmüşken yüklenicimizle yaptığımız revize iş programıyla bunu 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmayla ilgili hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Köprümüzün kule yüksekliği 196 metre olup, 4 gidiş, 4 geliş olarak tasarlanmıştır. Toplam platform genişliğimiz 46 metre olacak şekilde projelendirilmiştir. Biraz önce dediğim gibi inşallah 2 yıl gibi kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete açmış olacağız" diye konuştu.

KANAL İSTANBUL ŞANTİYESİNDE KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA - 1
KANAL İSTANBUL ŞANTİYESİNDE KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA - 1
KANAL İSTANBUL ŞANTİYESİNDE KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA - 1
KANAL İSTANBUL ŞANTİYESİNDE KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA - 1

Turgay Çolak, İstanbul, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANAL İSTANBUL ŞANTİYESİNDE KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA - 1 - Son Dakika


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