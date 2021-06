Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün Temeli Atıldı - Son Dakika

Kanal İstanbul Projesi kapsamında Sazlıdere Barajı üzerine yapılacak olan köprünün temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul tamamlandığında, başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması, Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasının yanı sıra; İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecektir. Simülasyonlarımıza göre Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak" dedi.

Kanal İstanbul projesi kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nun son halkası olan Sazlıdere Barajı üzerine yapılacak olan köprünün temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Devlet Erkanı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul'u, yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle, 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verirken; Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, limanlar, demiryolu bağlantıları ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul Dünyayı Türkiye'ye bağlayacaktır" dedi.

-" İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğindeki artış İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. "

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğindeki artışın ve Boğaz'dan geçen tehlikeli maddeler taşıyan tanker geçişlerinin artmasının dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "1930'lu yıllarda, Türk Boğazlarından yılda geçen gemi sayısı, 3 bin mertebelerindeydi. Günümüzde ise yılda ortalama 45 bin gemi geçiyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riski söz konusu. İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde; bugün yaklaşık 45 bin olan, önümüzdeki yıllarda 78 bine çıkacak olan gemi trafik yükünün İstanbul Boğazı'nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılıyor. Bunlar İstanbul Boğazı'nda alternatif bir geçiş güzergahına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor" ifadelerini kullandı.

-"Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak"

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığını belirterek, şu şekilde konuştu:

"Kanal İstanbul tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması, Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasının yanı sıra; İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecektir. Simülasyonlarımıza göre Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak. O nedenle, ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması; toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlarıyla Kanal İstanbul'un etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasını hedefliyoruz. "

-" Karadeniz, ticaret gölü haline dönüşecek"

Kanal İstanbul Projesi ile Türkiye'nin uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacağını ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, proje ile birlikte Karadeniz'in Ticaret Gölü haline dönüşeceğini kaydetti.

Temeli atılan köprü ile ilgili de bilgiler veren Karaismailoğlu, "Bugün temelini attığımız köprümüz, 45 km'lik Başakşehir- Bahçeşehir- Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte, Kanal İstanbul'un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır. Gergin eğik askılı köprü tipinde ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün, eğik askılı köprü tabliyesi 46 metre genişliğinde, 2x4 şerit genişliğindedir. Yaklaşım viyadükleri ile birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1618 metre olacaktır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bu stratejik hamlemiz; ülkemizi küresel bir lojistik üs konumuna getirerek hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacak" ifadelerine yer verdi.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan "Boğazın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır. "

Kanal İstanbul Projesi'nin amacının her şeyden önce, İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğazın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır. Sadece proje çalışmalarında 11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplamda 204 uzman görev yaptı. Gemi trafiği yükünün hafifletilmesi, boğazın giriş ve çıkışındaki beklemelerin azaltılması, boğazdaki seyir zorluğundan kaynaklanan sıkıntıların ortadan kaldırılması da, projenin amaçları arasında alıyor. Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Kanal İstanbul'un her biri ayrı emek gerektiren tüm mühendislik ve ÇED çalışmalarının, bilimin ve tekniğin ışığında, hukukun izinde yürütüldüğünün altını tekrar çizmek istiyorum. Tüm bu süreçte görev alan, sorumluluk üstlenen, katkı sağlayan bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza, firmalarımıza, mühendislerimize, uzmanlarımıza ve herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.