Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılacak. Tören öncesinde Sazlıdere'de son hazırlıklar tamamlandı. Töreninin yapılacağı alana girişler güvenlik noktasından üst aramasıyla yapılıyor. Törenin yapılacağı çadırın haricinde, alana sandalyeler dizildi. Alanda ambulanslar hazır beklerken, temel atılacak alana iş makinaları da getirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI - Son Dakika