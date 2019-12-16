Kanal İstanbul'un adı bile yetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanal İstanbul'un adı bile yetti - Son Dakika

Kanal İstanbul'un adı bile yetti

6 saat önce

Kanal İstanbul projesi, Silivri'de emlak piyasasını hareketlendirdi.

Kanal İstanbul projesi, Silivri'de emlak piyasasını hareketlendirdi. Yatırımcıların aradığı fırsatlarının Silivri'de olduğu belirten Silivrili emlakçı Alpay Denizli "Bir buçuk yıldır işler çok durgundu ancak son 3 gündür yapılan açıklamalardan sonra telefonlarımız çok şükür susmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesinin hayata geçirileceğini açıklaması, Silivri'de yüzleri güldürdü. Kanal İstanbul'un adı bile bölgede emlak piyasasını hareketlendirdi.

Silivri'de emlakçılık yapan Alpay Denizli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gün önce yaptığı açıklamalardan sonra Kanal İstanbul projesine başlayacağız, bunun kazmasını vuracağız dedikten sonra iki üç gündür ciddi bir şekilde yatırımcılardan talepler gelmeye başladı. Bu tabi ki beni ve benim gibi emlak sektöründe faaliyetini sürdüren, 1,5 yıldır ekonomik koşullar sebebiyle yatırım yapmayan yatırımcıları ve emlak sektörünü umutlandırdı. İnşallah ciddi işler olacak, bölgemize ciddi yatırımlar geliyor ve bu Kanal İstanbul'la beraber iyi bir hareket getireceğine eminiz. Bir buçuk yıldır işler çok durgundu ancak son 3 gündür yapılan açıklamalardan sonra telefonlarımız çok şükür susmuyor. Bu bizi ümitlendirdi, iyi bir şeyler olacak inşallah. "dedi.

"YATIRIMCILARIN ARADIĞI FIRSATLAR SİLİVRİ'DE"

"Silivri'miz İstanbul'un göz bebeği konumundadır ve yatırıma açık en iyi konumda olan bir ilçedir" diyerek sözlerini sürdüren Denizli "Burada yatırımcılar bugüne kadar da kazandılar bundan sonra da kazanacaklarına emin oldukları için buraya yatırım yapıyorlar. Tabi ki bu sadece Kanal İstanbul'la alakalı değil, havalimanına yakın olması, Kuzey Marmara otoyolunun buradan geçmesi, bunlar Silivri'yi cazip hale getiriyor. Bugün 1'e 10 kazandıran hiçbir sektör yok ki, Yatırımcının aradığı fırsatlar Silivri'de ve şu an fiyatlar da Silivri'de gayet caziptir" dedi.

(Yusuf Eker/İHA)

Kanal İstanbul'un adı bile yetti

İstanbul, Denizli, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığından uyarı: Uyuz tedavisini aksatmayın
Okul müdürünün eşinden, öğrenciye tepki çekecek sözler: Annen önce okuma yazma öğrensin İmamoğlu'ndan 'mafya' çıkışı: İzin vermeyeceğiz Metin hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava

Son Dakika Haberleri
18:46 Kilis'te hayvan dolandırıcılığı iddiası - Son Dakika
18:45 Ankara akşener geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek-detay - Son Dakika
18:44 Emine Erdoğan: "Son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz" - Son Dakika
18:43 Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı - Son Dakika
18:42 TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanal İstanbul'un adı bile yetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]