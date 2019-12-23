Kanal İstanbul'un ÇED raporu askıya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanal İstanbul'un ÇED raporu askıya çıktı - Son Dakika

Kanal İstanbul'un ÇED raporu askıya çıktı

6 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesi ile ilgili hazırlanan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi' (ÇED) raporunun yeterli bulunarak, halkın görüşüne açıldığını duyurdu.

Kanal İstanbul'un ÇED raporu askıya çıktı, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesi ile ilgili hazırlanan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi' (ÇED) raporunun yeterli bulunarak, halkın görüşüne açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul ili Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçesine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dahil) projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Komisyonun sonuçlandırdığı ÇED raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta 10 gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen ÇED raporu 10 gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir" ifadelerine yer verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
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