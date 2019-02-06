Son Dakika Haberleri: Kanal İstanbul'un Etüt Proje İşlerini Tamamladık"

Kanal İstanbul'un Etüt Proje İşlerini Tamamladık"

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un etüt proje işlerini tamamladıklarını belirterek, "ÇED Raporu'nun onaylanmasını bekliyoruz.

Kanal İstanbul'un Etüt Proje İşlerini Tamamladık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un etüt proje işlerini tamamladıklarını belirterek, "ÇED Raporu'nun onaylanmasını bekliyoruz. Çevre Düzeni Planı'nın onaylanmasını müteakip ihale ilanına çıkacağız." dedi.

Turhan, Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK), Bakanlığın "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kanal İstanbul'un etüt proje işlerini tamamladıklarını bildiren Turhan, "Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini açık ve örtülü bir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak alternatif ve ikinci bir kapı ve su yolu açılmış olacak. ÇED Raporu'nun onaylanmasını bekliyoruz. Çevre Düzeni Planı'nın onaylanmasını müteakip ihale ilanına çıkacağız." diye konuştu.

Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini de tamamladıklarına değinerek, bu projeyle İstanbul Boğazı'nı 3. defa denizin altından geçmeyi planladıklarını kaydetti.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:47 Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Ekonomi
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