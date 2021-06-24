Kanal İstanbul'un temel atma törenine 2 gün kaldı! Son durum havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesi için cumartesi günü yapılacak temel atma töreninden önce hazırlıklar aralıksız sürüyor. İlk temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı projede son durum havadan kaydedildi.

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün 26 Haziran'daki temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA KATILACAK İnşa edilecek 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törene 2 gün kala hazırlıklar aralıksız devam ediyor. SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu. Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

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