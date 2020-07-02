Kanal kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kanal kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

AKSARAY - Aksaray'da sulama kanalının yanına düşerek mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesinden geçen Uluırmak sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir köpeğin sulama kanalı kenarında bulunan beton zemin üzerinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hayvan kurtarma timi kısa sürede olay yerine gelerek mahsur kalan köpeğe müdahale etti. Özel aparatlarla köpeğe yönelik kurtarma çalışması yapan ekipler kısa sürede köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.