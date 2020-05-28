Kanal Korkuteli Projesi dualarla açıldı - Son Dakika

Kanal Korkuteli Projesi dualarla açıldı

Kanal Korkuteli Projesi dualarla açıldı Belediye Başkanı İşlek: "Korkuteli gidilen yer değil, gelinen yer olacak" Korkuteli Belediyesi tarafından projelendirilen ve 15 Şubat tarihinde yapımına başlanan "Kanal Korkuteli" kısa sürede tamamlanarak Korkuteli halkının hizmetine sunuldu.

Kanal Korkuteli Projesi dualarla açıldı

Belediye Başkanı İşlek: "Korkuteli gidilen yer değil, gelinen yer olacak"

ANTALYA - Korkuteli Belediyesi tarafından projelendirilen ve 15 Şubat tarihinde yapımına başlanan "Kanal Korkuteli" kısa sürede tamamlanarak Korkuteli halkının hizmetine sunuldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında büyük bir açılış yapılmayan proje dualar eşliğinde hizmete girdi.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'in seçim kitapçığında yer alan ve çılgın proje olarak değerlendirilen Kanal Korkuteli projesi görkemli bir katılım ile açıldı. 5 bin 700 metrelik bir yaşam alanı olan Kanal Korkuteli'nin ilk etapta uygulanan Yörük Konseptinin açılışı Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından okunan dua ile gerçekleşti. Açılışa Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, Burdur Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle projeyi görmek için gelen misafirlere girişte maske ve dezenfektan sunuldu. Açılışta sosyal mesafe kuralları nedeniyle protokol üyeleri konuşmalarını çok kısa tuttu.


"Önemli bir yatırım"

Açılışta konuşan Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, "Bugün Korkuteli olarak büyük bir projenin ilçemize hizmete girmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Marifet iltifata tabidir. Bu büyük projeyi ilçemize kazandıran Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve ekibine teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir proje, önemli bir yatırım. Biz şimdiye kadar diğer illerdeki ve ilçelerdeki yapılan hizmetleri, yatırımları ve güzellikleri takip ediyor ve gıpta ile bakıyorduk. Ama bugün ve bugünden sonra eminim ki Korkuteli'miz Antalya'mızın ve bölgemizin parlayan yıldızı olmaya başlıyor ve bundan sonra da bir cazibe merkezi olacaktır. Daha düne kadar 'ailelerimizle sosyal bir yerimiz yok' diye eleştiriler alıyorduk. Artık ilçeye kazandırılan son proje, 1071 olimpik yüzme havuzu, Altuncan Hatun Kadın Merkezimiz, devam etmekte olan hayvan pazarımız ile Korkutelili olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.


"19 ilçe konuşmaya başlayacak"

Daha sonra konuşan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ise, "Bugünden itibaren herhalde tüm Antalya, 19 ilçe ve çevre ilçeler konuşmaya başlayacak ve Korkuteli gidilen yer değil, gelinen yer olacak bilinen yer olacak. Bundan sonra da devam eden 4 proje hayata geçmesiyle ilçemize katma değer kazandıracak. Bu can bu bende de olduğu sürece, benim gecem de gündüzüm de Korkuteli. Benim yazımda kışım da Korkuteli. Benim anam da babam da Korkuteli. Benim çoluğum çocuğum da Korkuteli. Ben bu projeleri bitireceğim. Bunları yaparken de benim arkamda duran bir genel başkanım var, Devlet Bahçeli, ve Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan, İl Başkanımız ve ilçe başkanıma, Dışisleri Bakanımıza, AK Partili il ve ilçe başkanlarımız, ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Konuşmaların ardından Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından yapılan dualar ile projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra su, ses ve ışık gösterisi gerçekleşti. Daha sonra gondol ile protokol üyelerine projeyi gezdiren Başkan İşlek, proje hakkında misafirlere bilgi verdi. Projenin açılışına Korkutelili vatandaşlar ve yazlıkçı misafirler ise yoğun ilgi gösterdi.

Kanal Korkuteli Projesi dualarla açıldı

Selim Yazıcı, Korkuteli, Antalya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 07:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kanal Korkuteli Projesi dualarla açıldı - Son Dakika

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