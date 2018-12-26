Kanal M'de Vanspor ve Van Büyükşehir Belediyespor Konuşuldu

Van'ın uydudan yayın yapan tek televizyon kanalı olan Kanal M'de, bir dönemler 1. Ligde üç büyüklere karşı mücadele eden Vanspor ile şu an TFF 3. Ligdeki Van Büyükşehir Belediyespor konuşuldu.

Van'ın uydudan yayın yapan tek televizyon kanalı olan Kanal M'de, bir dönemler 1. Ligde üç büyüklere karşı mücadele eden Vanspor ile şu an TFF 3. Ligdeki Van Büyükşehir Belediyespor konuşuldu.



Vanlı Gazeteci Salih Deniz'in Kanal M'de hazırlayıp sunduğu Spor Aktif programında, bir zamanların efsane Vansporu ile şimdi 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor konuşuldu.



98-99 sezonunda Vansporda kulüp başkanlığı yapan Feridun Irak, Van Büyükşehir Belediye Vansporda farklı dönemlerde kulüp başkanlığı yapan Abdullah Çalım ve Gazeteci Bişar Ulutaş'ın katıldığı programda, iki farklı kulübün dünü ve bugünü masaya yatırıldı.



Vansporun yaklaşık 25 yıl önce TFF 1. Lig'de üç büyüklere karşı mücadele ettiğini, 98-99 sezonunda ise kendisinin kulüp başkanlığı yaptığını belirten Feridun Irak, takımın aynı yıl yeniden 1. Lige çıktığını, fakat sonraki süreçlerde özelleştirme ve farklı sebeplerden dolayı amatöre düştüğünü ve feshedildiğini belirtti.



Abdullah Çalım ise, Van Büyükşehir Belediyesporun bu sezon bir üst lige yükselmesi için herkesin takıma destek olması gerektiğini ifade etti.



Bişar Ulutaş ve Salih Deniz de, mevcut stadın iyileştirilmesi gerektiğini ve yakın zamanda ise yeni bir stadyum yapılmasını istedi. - VAN

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