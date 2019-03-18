Son Dakika Haberleri: Kanal Patlayınca Tarlalar Su Altında Kaldı

Kanal Patlayınca Tarlalar Su Altında Kaldı

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, hidroelektrik santrali kanalı patlayınca çevredeki tarlaları su bastı.

Kanal Patlayınca Tarlalar Su Altında Kaldı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, hidroelektrik santrali kanalı patlayınca çevredeki tarlaları su bastı. Kanala su verilmesine kesilerek, onarım çalışması başlatıldı.

Safranbolu'ya bağlı Aşağı Güney köyünden geçen Soğanlı Çayı üzerindeki hidroelektrik santrali regülatöründen yükleme havuzuna su taşıyan iletim tünellerindeki beton kanallar, önceki gece saatlerinde patladı. Patlamayla birlikte taşan su, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Soğanlı Çayı'na karıştı. Çevrede ekili olmayan çok sayıda tarla zarar gördü. Tarlası zarar görenlerden biri, su baskınını cep telefonuyla görüntüleyip, duruma tepki gösterdi. Kanala su verilmesi kesilerek, onarım çalışması başlatıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:37 Kaynak: DHA

Güney, Safranbolu, Güncel
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