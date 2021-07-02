Üye Girişi
"Kanal Temiz" teknesi Dalyan'da temizliğe başladı - Son Dakika

"Kanal Temiz" teknesi Dalyan'da temizliğe başladı

02.07.2021 20:59

"Kanal Temiz" teknesi Dalyan'da temizliğe başladı Muğla'nın, Dalyan Kanallarında gönüllü olarak temizlik faaliyetinde bulunan çevrecilerin de kullanımına sunulmak üzere, kanal temizliği için yüzde 80 yerli üretim olan, güneş enerjisi ile çalışan "Kanal Temiz" teknesi hizmet vermeye başladı.

"Kanal Temiz" teknesi Dalyan'da temizliğe başladı

MUĞLA - Muğla'nın, Dalyan Kanallarında gönüllü olarak temizlik faaliyetinde bulunan çevrecilerin de kullanımına sunulmak üzere, kanal temizliği için yüzde 80 yerli üretim olan, güneş enerjisi ile çalışan "Kanal Temiz" teknesi hizmet vermeye başladı.

Dalyan'da kanal ve çevre temizliğinde kullanılacak olan güneş enerjisi ile çalışan "Kanal Temiz" teknesi hizmete başladı. Teknenin hizmete başlaması nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene Muğla Vali Vekili Caner Yıldız, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Ortaca MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır, Dalaman Ak Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz, sivil toplum ve dernek temsilcileri ile çevreci vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Bugün burada geleceğimizi kurtarmak, gelecek yarınlarımıza temiz yaşanabilir bir çevre sunmak, Dalyanımıza daha temiz bir hale getirmek için projelendirdiğimiz kanal temiz teknemiz için toplanmış bulunmaktayız" dedi.

Dalyan'da gönüllü olarak temizlik çalışmaları yürüten kurum ve kişilere teşekkür eden Ortaca Belediye Başkanı, "Bizde Ortaca Belediye Başkanlığı olarak bölge halkımızın sesine kulak vererek, çevreye duyarlı, Dalyan kanalı temizliği doğaya zarar vermeyen solar tekne projesine imza attık. Bu teknemiz yaşanabilir bir Dalyan için hizmet sunacak" dedi.

Dalyan Sebze Pazaryeri'nin üzerinin kapanması için projenin sonuna geldiklerini belirten Alim Uzundemir, "Asıl en büyük proje, görseli ile büyük heyecan oluşturan yaklaşık maliyeti 42 milyonluk yatırımı ile başlayacak olan Dalyan Kanalı 2 Etapla Kıyı ve Meydan projemiz, Bakanlığımız tarafından onaylandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanal Temiz teknemizin tüm teknik ve motor tesisatının sponsoru olan ve bölgemizin temiz kalması, daha yaşanabilir bir kent olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şirket yetkililerine ve iş adamı Özleyiş Çakır'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ise bakanlığın korunan alanlarda çok hassa olduğunu belirterek, "Bu hassasiyetimizi 2 sene içindeki görevimde de başkanımla beraber paylaştım. Bize her zaman bununla ilgili hep olumlu tepkiler vererek bizimle beraber yürüdü. Buralar dünya üzerinde emsali olmayan bölgeler. Her kullanıcının burada çok dikkatli olması gerekiyor. Kanalın kullanımında, mevcut yapılaşmalarda, buna benzer uygulamalarda. Daha burada yapacak çok iş var. Başkanımla bu elektrikli tekneyi 1-1,5 senedir konuşuyoruz. İnşallah buradaki mevcut temizleme teknemiz tüm kanaldaki teknelere örnek teşkil eder. Tüm kanaldaki teknelerimizi elektrikli güneş panelli ve bize yakışır bir hale getirir" dedi.

Muğla Vali Vekili Caner Yıldız ise kanaldaki elektrik teknenin devreye girmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu diğer tekneler örnek olmasını arzu ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından teknenin sponsoru olan Özleyiş Çakır ile bugüne kadar gönüllü olarak kanal temizliği yapan Maria Jonker, Mark Henshav, Seray Söylemez, John Tomlinson, İskender Erkan Toz, zerrin Erçin, Conny Engin, Hüseyin Karabulut ve Niyazi İnce'ye teşekkür plaketi sunuldu.

Daha sonra gönüllüler tekne ile çevre temizliği yaptı

Tekne hakkında bilgi veren, teknenin sponsoru Özleyiş Çakır teknenin güneşten aldığı elektriği aküde depoladığını ardından da motora aktararak teknenin hareketini sağladığını belirterek, "Üzerinde 10 kw'lık Dc sonsuz çalışabilen motorumuz var. Elektrik akımını çok az çeken manyetik bir sistem var. Bakım gerektirmeyen, 20 yıl ömrü olan bir elektrik motoru, karbon solunumu yok, sintine yok. Bu teknenin gün olduğu sürece yol sorunu yok. Normalde biz üzerindeki aküyü güneş yokken 4-6 saat arası hesapladık. Güneş varken bu süre daha da artıyor. Üzerindeki akülerin şarjı, harcadığı enerjinin yüzde 50'sini karşılıyor ve yerlilik oranı da yüzde 80" dedi.

Kanal Temiz teknesi Dalyan'da temizliğe başladı
Kanal Temiz teknesi Dalyan'da temizliğe başladı
Kanal Temiz teknesi Dalyan'da temizliğe başladı
Kanal Temiz teknesi Dalyan'da temizliğe başladı

Alim Uzundemir, Dalyan, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kanal Temiz' teknesi Dalyan'da temizliğe başladı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi Caner'in küfredip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor 20:03 Caner'in küfredip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi 19:41 Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
Son Dakika: Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile iki yıllık anlaşmaya vardı 19:17 Son Dakika: Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile iki yıllık anlaşmaya vardı Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı 18:30 Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı 17:04 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Aziz Yıldırım'ın, Aziz Yıldırım'ın, "Kovduklarımı geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam" kehaneti gerçek mi oluyor?         
20:42
Fox TV'nin yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programın detayları belli oldu Fox TV'nin yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programın detayları belli oldu         
20:16
Büyük Menderes Nehri'nde fabrikaların kimyasal atıkları binlerce balığın ölümüne neden oldu Büyük Menderes Nehri'nde fabrikaların kimyasal atıkları binlerce balığın ölümüne neden oldu         
19:41
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaştı, tepki gelince sildi Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaştı, tepki gelince sildi         
18:31
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı         
17:48
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım         
14:37
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 21:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kanal Temiz" teknesi Dalyan'da temizliğe başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement