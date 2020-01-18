"Kanal Tokat" Projesi'nin uluslararası idealkent ödülüne layık görülmesi sevinçle karşılandı

Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri arasında Kanal Tokat Projesi'nin de yer alması sevinçle karşılandı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO'nun Paris'te yer alan merkez binasında düzenlenen törenle "Kanal Tokat Projesi"nin 100'ü aşkın proje içinde ilk 13 arasında yer aldığını anımsattı.

Ödülü Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara Toce'den aldığını hatırlatan Eroğlu, "Bugün Tokat'ta 900 adımda 900 yıllık tarihi eserleri bir arada görebilirsiniz. Bu özelliği ile birçok tarihçi tarafından şehrimiz Anadolu'nun mayası olarak anılmaktadır. Yüzyıllar boyunca Darun-Nusret olarak anılan şehrimiz, birçok Türk-İslam düşünürü, ilim ve fikir insanı tarafından övgüyle anılmıştır." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, projeyi yaparken çevre faktörüne hassasiyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kanal Tokat etrafındaki ekosistemi muhafaza ederek canlı hayatın olumsuz etkilenmemesi için ana gövdesi üzerinde balık geçidi ile her türlü canlının set içine giriş ve çıkış yapmasına olanak sağladık. Aynı zamanda Rubber-Dam Seddi'nin üstünden akan su şelalesi, suyu oksijenle buluşturduğu için canlı hayatına katkı sağlıyoruz. Rubber-Dam şişirme tekniği ile ırmak seviyesini aynı düzeyde tutuyor, akı debisini kontrol altına alıyoruz. Kontrol altına aldığımız bu alanda vatandaşlarımız bir yandan Osmanlı kayıkları ile gezinti yaparken bir yandan da ışıklı su fıskiyeleri ile görsel bir şölen oluşturduk."

Kanal kenarındaki eğlenme ve dinlenme alanları ile ağaçları koruma altına aldıklarını aktaran Eroğlu, projede modern dinlenme mekanları, gezi, koşu ve bisiklet yolları yaparak Yeşilırmak'ı cazibe merkezi haline getirdiklerini vurguladı.

Kent Araştırmalar Enstitüsünce UNESCO'nun Paris'teki genel merkez binasında dün düzenlenen törende, ödül alan projeler, ödüle layık görülen kurum ve kişiler arasında Tokat Belediyesinin Kanal Tokat Projesi de yer almıştı.