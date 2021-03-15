Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti - Son Dakika

Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti

15.03.2021 09:38
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti, System.String[]

Yıllar sonra İbo Show ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, reytinglerdeki başarısıyla kanal yönetimini mutlu etti. Tatlıses'in başarısına sessiz kalamayan yönetim ise son model bir araç satın alarak sanatçıyı ödüllendirdi.

Uzun yıllardır geçirdiği talihsiz saldırı sonrası ekranlardan uzak kalan Türk müziğinin efsane sanatçısı İbrahim Tatlıses, İbo Show ile Star TV ekranlarında geri döndü. Her hafta birbirinden değerli sanatçıları konuk eden Tatlıses, eğlecenli sohbeti ve sesiyle cumartesi akşamlarının yıldızı olmayı başardı.

ARABASININ ÖNÜNDE POZ VERDİ

Üst üste aldığı başarılı reyting sonuçlarından sonra ünlü sanatçıya son model kırmızı renk bir cip hediye eden Star TV, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisine hediye edilen kırmızı renk cipin yanında poz veren İbrahim Tatlıses, özellikle kırmızı rengin kendisine uğur getireceğine inandığını söyledi. Tatlıses'in arabasının 750 bin TL olduğu öğrenildi.

Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti

İbrahim Tatlıses, İbo Show, Reyting, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası 2020'de koronavirüse rağmen 34,5 milyar TL kar etti Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler         
09:11
Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor         
09:00
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kısıtlamayı ihlal eden genç, Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi         
00:49
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor         
21:55
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 09:52:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei