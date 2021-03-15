Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti
15.03.2021 09:38
Yıllar sonra İbo Show ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, reytinglerdeki başarısıyla kanal yönetimini mutlu etti. Tatlıses'in başarısına sessiz kalamayan yönetim ise son model bir araç satın alarak sanatçıyı ödüllendirdi.
Uzun yıllardır geçirdiği talihsiz saldırı sonrası ekranlardan uzak kalan Türk müziğinin efsane sanatçısı İbrahim Tatlıses, İbo Show ile Star TV ekranlarında geri döndü. Her hafta birbirinden değerli sanatçıları konuk eden Tatlıses, eğlecenli sohbeti ve sesiyle cumartesi akşamlarının yıldızı olmayı başardı.
ARABASININ ÖNÜNDE POZ VERDİ
Üst üste aldığı başarılı reyting sonuçlarından sonra ünlü sanatçıya son model kırmızı renk bir cip hediye eden Star TV, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisine hediye edilen kırmızı renk cipin yanında poz veren İbrahim Tatlıses, özellikle kırmızı rengin kendisine uğur getireceğine inandığını söyledi. Tatlıses'in arabasının 750 bin TL olduğu öğrenildi.
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