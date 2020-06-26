Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı - Son Dakika

Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı

Adana'da FETÖ operasyonunda cep telefonunu sulama kanalına atan ve tutuklanan zanlının kanaldan çıkartılan cep telefonunda kırmızı bültenle aranan FETÖ'cüyle görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Adana'da FETÖ operasyonunda cep telefonunu sulama kanalına atan ve tutuklanan zanlının kanaldan çıkartılan cep telefonunda kırmızı bültenle aranan FETÖ'cüyle görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliye yönelik 10 Haziran'da Adana merkezli Mersin ve İstanbul'da şafak vakti operasyon düzenlendi. 62 şüphelinin yakalandığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte gönderilmek üzere toplanan 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 TL nakit para ile telsiz, çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 5 şüpheli ise ev hapsi tedbiriyle, 15 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cüyle görüşmüş


Polisin evine baskın yaptığını gören şüphelilerden Mehmet Sait A. cep telefonunu 9'uncu kattan sulama kanalına atmış, şüphelinin cep telefonu, sualtı polislerince kanaldan çıkarılarak incelemeye alınmıştı. Siber Şube Müdürlüğünde yapılan incelemede Mehmet Sait A.'nın 'kırmızı bülten' ile aranan FETÖ'nün sözde Güney Afrika


imamı Necdet İ. ile görüştüğü, aldığı talimatlar doğrultusunda örgüte finansman sağladığı öne sürüldü.


Öte yandan, Mehmet Sait A.'nın cep telefonunda, örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait ses kayıtları olduğu da ortaya çıktı. Zanlının sorgusunda, Fetullah Gülen'in sohbetlerini sevdiği için ses kayıtlarını cep telefonunda tuttuğunu söylediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Sait A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - ADANA

Mehmet Sait, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı - Son Dakika
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