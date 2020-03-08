Kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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Kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
6 saat önce
BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:45 Kaynak: DHA
BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 74 AAC 461 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki su kanalına düştü. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilde sıkışan A.C., S.K., T.K. ve B.Ö. itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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