Kanala devrilen otomobilden yara almadan kurtuldular
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kadın ile 4 yaşındaki oğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:35 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kadın ile 4 yaşındaki oğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Latife Terziler yönetimindeki 35 KD 0757 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Betonköprü Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri
sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan anne ve 4 yaşındaki oğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kerem Bürsin 16 milyon kadına böyle sahip çıktı! Pitbullun saldırdığı yaşlı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı