Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi nedeniyle 6 kişi yaralandı.
Cengiz Kaya idaresindeki araç, Değirmenağzı mevkisinde kontrolden çıkarak kanala devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaraladı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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