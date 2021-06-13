Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaraladı.

Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi nedeniyle 6 kişi yaralandı.

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