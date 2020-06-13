Kanala düşen 6 yaşındaki çocuğu itfaiye ve vatandaş kurtardı - Son Dakika

Kanala düşen 6 yaşındaki çocuğu itfaiye ve vatandaş kurtardı
Kanala düşen 6 yaşındaki çocuğu itfaiye ve vatandaş kurtardı MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki Deniz Tek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kanala düşen 6 yaşındaki çocuğu itfaiye ve vatandaş kurtardı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki Deniz Tek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay Yeni Mahalle'den geçen Devlet Su İşleri (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarına gelen Deniz Tek, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Çocuğu gören vatandaşlar hemen suya girerek müdahale ederken, itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen çocuk itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 01:13 Kaynak: DHA
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