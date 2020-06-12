Kanala düşen 6 yaşındaki Deniz'in durumu ağır - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen 6 yaşındaki Deniz Tek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'den geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarına gelen Deniz Tek, iddiaya göre bilinmeyen nedenle suya düştü. Çocuğun düştüğünü görenler hemen suya girerek müdahale ederken, itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen küçük çocuk, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Küçük Deniz, yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.