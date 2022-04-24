Kanala düşen araçta boğulan çift ve 2 çocukları toprağa verildi - Son Dakika

KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına uçan araçta hayatını kaybeden çift ve 2 kızları son yolculuklarına uğurlandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde çiftçilik yapan Tuncay Güngör'ün (51) eşi, çocukları ve komşuları ile dün kent merkezine giderken kullandığı 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki salama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan araçtaki Tuncay Güngör, eşi Hedik (43), kızları Dilan (20) ve Suna Nur Güngör'ün (9) boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Sudan çıkarılan, Zekiye Algan (44), Gülistan Akbaş (21) ve 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Tuncay Güngör, eşi ve 2 kızının cenazeleri adli tıp morgunda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Güngör ailesinin 4 ferdi için ikindi vakti Asri Mezarlık içerisinde bulunan Alaaddini Osmani Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Güngör çifti ile 2 kızları, gözyaşları arasında yan yana mezarlara defnedildi.Kazada yaralı halde hastaneye kaldırılan Gülistan Akbaş, 1 yaşındaki oğlu İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan'ın ise tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.