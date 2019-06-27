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Kanala düşen çocuk boğuldu

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeter Demir (5) adlı çocuk, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde annesi halı yıkadığı sırada kanala düşerek gözden kayboldu. Durumu fark eden annesinin yardım istemesi üzerine vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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