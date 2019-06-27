Son Dakika Haberleri: Kanala düşen domuzu vatandaşlar kurtardı
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Kanala düşen domuzu vatandaşlar kurtardı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kanala düşen domuzu vatandaşlar kurtardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Bugün sabah saatlerinde Çivril ilçesi Kızılcayer Mahallesi'nde bir yaban domuzu sulama kanalına düşerek sürüklenmeye başladı. Kanalda akıntıya kapılan yaban domuzunu gören vatandaşlar, kurtarmak için seferber oldu. Kanalın üzerindeki köprüye çıkan iki kişi yaptıkları kemek ile suda sürüklenen domuzu yakaladı. Ardından kıyıya çekilen domuz, olay yerin çağrılan iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Boynundaki kement çıkartılarak doğaya bırakılan yaban domuzu, hızla gözden kayboldu.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:31 Kaynak: DHA
Sabah, Denizli, Çivril, Güncel
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