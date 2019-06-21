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Kanala düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki içi boş yağmur suyu tahliye kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aktan (52), yaralandı.

Kanala düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki içi boş yağmur suyu tahliye kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aktan (52), yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Ahmet Aktan, yönetimindeki 15 FF 483 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, savrulup yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından araçtan çıkartılan Aktan, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Aktan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:20 Kaynak: DHA
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