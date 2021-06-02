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Kanala düşen ikiz kardeşlerden biri boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Kanala düşen ikiz kardeşlerden biri boğularak hayatını kaybetti

02.06.2021 09:17

Mersin'de ikiz kardeşler, Devlet Su İşleri'ne bağlı kanala düştü. Kardeşlerden biri hemen kurtarılırken diğeri 150 metre sürüklendikten sonra kurtulabildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sedanur ve Nisanur Turgut adlı ikiz kardeşler, Bağlar ve Altaylılar Mahallesi arasından geçen Devlet Su İşleri'ne ait kanala henüz bilinmeyen bir nedende düştü. Çevredeki vatandaşların suya düşen çocukları görünce karşı tarafta bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Tarsus İtfaiyesi Bağlar Şubesi ekiplerine haber verdi.

KARDEŞLERDEN BİRİ HEMEN KURTARILDI

Vatandaş ve itfaiye erlerinin çalışması ile kardeşlerden biri hemen kurtarılırken, diğeri de yaklaşık 150 metre ileride çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sedanur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nisanur'un durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Kanala düşen ikiz kardeşlerden biri boğularak hayatını kaybetti

Devlet Su İşleri, Tarsus, Bağlar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanala düşen ikiz kardeşlerden biri boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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