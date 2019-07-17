Kanala düşen ineği itfaiye kurtardı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:56 Kaynak: İHA
'nun Ünye
ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Döşemedibi Mahallesi, Döşemedibi Caddesi'nde bulunan müstakil evin bahçesinde otlayan inek bir anda kıyıda bulunan su kanalına düştü. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki kanalda ters düşen ineği çıkaramayan ev sahibi Dursun Günay, Ordu Büyükşehir Belediyesi
Ünye İtfaiye
Amirliği ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler ineği yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla düştüğü kanaldan kurtardı. Olayı anlatan ineğin sahibinin amcasının oğlu Dursun Günay, "İnek kardeşimin olduğu için bahçeye otlamaya çıkarmış. İneklere bakmaya gelen yeğenim ise kanala düştüğünü görüyor. O sırada ben geldiğimde inek ters düşmüştü. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi. - ORDU
Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar Otomobilini vatandaşların üzerine süren gencin, tüfek ve bıçakla adam yaralama olayı bulunuyor